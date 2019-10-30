سيناء تستعد للسيول لتحقيق أكبر استفادة .. حصر الأراضي لزراعتها على الأمطار وتوفير التقاوي بنصف القيمة .. لجنة للمرور على مجرى وادي العريش لمعالجة أي تسربات في جسور الحماية

- تحقيق أكبر استفادة من مياه السيول وحماية مدينة العريش من الغرق

- خطة متكاملة لمواجهة أخطار الكوارث والأزمات

- حصر الأراضي لزراعتها على الأمطار وتوفير التقاوي بنصف القيمة

- تجهيز الأراضي بالميكنة للزراعات الموسمية

- لجنة للمرور على مجرى وادي العريش لمعالجة أي تسربات في جسور الحماية



تقوم محافظة شمال سيناء، بتنفيذ خطة لتلافي أي سلبيات ظهرت أثناء وصول السيول خلال الأيام الماضية لتحقيق أكبر استفادة من مياه السيول وحماية مدينة العريش من الغرق.



وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى سيطرة المحليات على السيول القادمة من منطقة وسط سيناء بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الإدارة العامة للري والمياه الجوفية، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ، لتحويل مياه السيول من نقمة إلى نعمة.



وأضاف المحافظ إلى أن الخسائر التي منيت بها المحافظة بسيطة، والتي تمثلت في انقطاع الكهرباء وشبكات الهواتف عن بعض المناطق وسقوط اعمدة انارة، وقطع طرق، حيث قامت المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بتلافي تلك الآثار.



كما تم وضع خطة متكاملة لمواجهة أخطار الكوارث والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة .. وفى مقدمتها السيول والأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء .



وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية ، و تم عمل حصر جميع المركبات من سيارات ولوادر ومعدات مختلفة والموجودة فى ديوان عام المحافظة ، وتفعيل خطط صيانة المركبات والمعدات ومهمات الإيواء الخاصة بمواجهة السيول وتداعياتها .



وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات للمرور على مجري وادي العريش ومعالجة أي تسريبات في جسر الوادي ومعالجة أية عيوب ظهرت خلال مرور السيل، وأكد، علي تحقيق الاستفادة من مياه السيول في تغذية المياه الجوفي بالمياه، بجانب عمليات الزراعة .



حيث تم مخاطبة وزارة الزراعة لتخفيض قيمة تقاوي القمح والشعير والميكنة الزراعية إلى النصف تخفيفا عن كاهل مزارعي المحافظة وتشجيع عمليات التوسع في زراعات القمح والشعير خاصة مع توافر المياه اللازمة للزراعة.



مشيرا، الي أنه سيتم حصر الأراضي التي ستتم زراعتها بالقمح والشعير على مياه الأمطار بمناطق الحسنة ونخل، الي جانب توفير التقاوي والميكنة الزراعية بنصف قيمتها تخفيفًا على المزارعين وتشجيع التوسع في الرقعة الزراعية.



ولفت النائب جازي يعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء إن العمل مستمر من جانب المواطنين لإنشاء سدود تعويقيه ترابية حيث يتم ترويض مياه السيول و تحويل مساراتها إلي الأراضي الزراعية في المنطقة لري مساحات زراعية واسعة عليها بالقمح والشعير. وطالب وزير الري بإنشاء سدود خرسانية وبحيرات صناعية للاستفادة من مياه السيول.



وأشار المهندس شرف السيد خلف رئيس جمعية روافد الخير بسيناء ، ان من فوائد السيول الأراضي القابلة للزراعة بوسط وشمال سيناء ارتوت بمياه السيول بما يبشر بمحصول شتوى وفير ، وهذا سيقلل من ملوحة التربة ، مما يجعلها قابلة للزراعة، الي جانب تغذية الخزان الجوفي، والتي يعتمد عليها صغار المزارعين بحفر آبار سطحية لرى محاصيلهم الموسمية لفترات قادمة.



وأضاف إلى جانب امتلاء الهرابات بمياه المطر والتى يعتمد عليها أهل البادية لفترات ليست طويلة لحياتهم ومتطلباتهم اليومية، كما ان مياه السيول التي أخذت طريقها الي البحر تحمل الطمي المشبع بالبروتينات الحيوانية وخيرات ومواد عضوية تستفيد منها أسماك البحر و يبشر بمحصول متميز من أسماك السردين.

