ناصر القصبي يصدم السعوديين في موسم الرياض

أصاب الفنان السعودي ناصر القصبي جمهور المملكة بالصدمة والذهول بسبب عرضه لمسرحية «الذيب في القليب»، والتي يعرضها ضمن فعاليات «موسم الرياض».



ووفقا لآراء عدد من الجماهير السعودية، صدم القصبي جمهوره من السعوديين والخليجيين وغيرهم بشخصيات مطابقة تمامًا لما يتمّ عرضه خلال المسلسلات الدرامية التي شارك فيها أبطال المسرحية.



كما لم يتمكن طاقم العرض المسرحي الذي يقدمه من الخروج من دائرة مسلسلاتهم السابقة مثل «عيال قريّه» و«واي فاي» و «طاش ما طاش» وفق النقاد.



وسبب القصبي موجة امتعاض كبيرة بين متابعيه والمهتمين بأعماله المسرحية، ممن عبروا عن رفضهم معلنين اصابتهم بـ «خيبة امل» من العرض.



وتوافقت آراء جمهور العرض المسرحي لناصر القصبي في موسم الرياض بأنه «نسخة طبق الأصل» من أعماله السابقة وأنه لم يجتهد في ابداع نص مبتكر لتقديمه بهذه الفعالية الكبرى على المسرح.

