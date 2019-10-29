Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ناصر القصبي يصدم السعوديين في موسم الرياض

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:02 م
ناصر القصبي
ناصر القصبي
Advertisements
على صالح
أصاب الفنان السعودي ناصر القصبي جمهور المملكة بالصدمة والذهول بسبب عرضه لمسرحية «الذيب في القليب»، والتي يعرضها ضمن فعاليات «موسم الرياض».

ووفقا لآراء عدد من الجماهير السعودية، صدم القصبي جمهوره من السعوديين والخليجيين وغيرهم بشخصيات مطابقة تمامًا لما يتمّ عرضه خلال المسلسلات الدرامية التي شارك فيها أبطال المسرحية.

كما لم يتمكن طاقم العرض المسرحي الذي يقدمه من الخروج من دائرة مسلسلاتهم السابقة مثل «عيال قريّه» و«واي فاي» و «طاش ما طاش» وفق النقاد.

وسبب القصبي موجة امتعاض كبيرة بين متابعيه والمهتمين بأعماله المسرحية، ممن عبروا عن رفضهم معلنين اصابتهم بـ «خيبة امل» من العرض.

وتوافقت آراء جمهور العرض المسرحي لناصر القصبي في موسم الرياض بأنه «نسخة طبق الأصل» من أعماله السابقة وأنه لم يجتهد في ابداع نص مبتكر لتقديمه بهذه الفعالية الكبرى على المسرح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وانتهت الحكاية .. انفصال القصبي والسدحان بعد ارتباط فنى دام 30 عاما .. القصة الكاملة لقطيعة نجمى الكوميديا السعودية

تعرف على موعد عرض مسرحية محمد هنيدى فى السعودية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الخطيب يغادر إلى فرنسا خلال ساعات لتحديد موقف التدخل الجراحي

بالفيديو.. لحظة انتظار لاعب توتنهام لـ محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب للحصول على قميصه

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

وفاة مدرس المسجد النبوي.. تعرف أبرز محطات حياته العلمية

اختبر قوة نظرك واعثر على الزحليقة في الصورة

بعد 11 سنة زواجا .. قصة عمرو سعد وطليقته .. من جنون العشق إلى شبهات الخيانة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

مستشار أمن قومي أمريكي يعلق على قمة محمد بن سلمان ورئيس البرازيل.. تفاصيل

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا