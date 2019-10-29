ترامب أعلن مقتله.. من هو الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصفية خليفة زعيم داعش، في غارة أمريكية، قائلا: إنه على الأرجح كان سيحتل المركز الأول في خلافة البغدادي".



ولم يحدد ترامب، "الشخص الذي كان يشير إليه"، لكن الولايات المتحدة أكدت الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم "داعش"، والقيادي في التنظيم.



أبو الحسن المهاجر، لم يعرف عنه الكثير من المعلومات، إلا أنه تولى منصب المتحدث باسم التنظيم الإرهابي خلفا لـأبي طه العدناني، المتحدث السابق باسم التنظيم، والذي قتل في غارة عام 2016.



بدأ المهاجر مسيرته في تنظيم داعش الإرهابي، في القسم الإعلامي الخاص بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، ثم تولى وزارة الإعلام باسم التنظيم في العراق، في مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، وعلق على العديد من إصدارات التنظيم.



جاء تعيين "المهاجر" والذي لا تزال هويته غامضة، كمتحدث رسمي للتنظيم بقرار من "أبو بكر البغدادي" بعد مقتل "العدناني".





