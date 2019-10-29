Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شقيق شهيد التذكرة: وزير النقل وعد بسداد أتعاب المحامي وهذه آخر كلمات أخي .. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:14 م
شهيد التذكرة محمد
شهيد التذكرة محمد عيد
Advertisements
عمرو ممدوح
عرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا مصورا من داخل منزل أسرة محمد عيد، شهيد التذكرة، ضحية حادث قطار الإسكندرية.

وقال تامر عيد شقيق الشهيد محمد عيد، إن شقيقه المتوفي كان "مسافر مصيف"، مشيرا إلى أنه لم يكن معه أي نقود لدفع ثمن تذكرة القطار.

وأضاف شقيق شهيد التذكرة، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن وزير النقل، وعد خلال زيارته لهم في منزلهم بسداد كل تكاليف محامي المجني عليه، مشيرا إلى أنه لم يطلب أي شئ من الوزير سوى حق شقيقه.

وأكد قائلا: "عمرنا ما شوفنا سواق ميكروباص ولا توك توك حتى فتح الباب وقال لركاب مش معاهم الأجرة يا تدفع يا تنط .. ده قتل عمد، ومش طالبين غير الإعدام.

وأوضح شقيق الشهيد محمد عيد، إن صديق شقيقه، والذي كان معه في القطار، سمع آخر كلمات محمد عيد، والذي قال للركاب: "هو مافيش حد جدع في القطر ده ولا إيه؟".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حادث القطار.. أحمد موسى: المواطن الغلبان لو معاه الـ 70 جنيه كان دفعهم.. فيديو

بعد واقعة الكمسري.. هاشتاج #شهيد_التذكرة يتصدر تويتر

شهيد التذكرة.. أجبره الكمسري على القفز من القطار.. وجيرانه: شاب مكافح (تفاصيل كاملة)

ننشر أقوال الكمسارى والمصاب زميل شهيد تذكرة قطار طنطا.. تعرف على التفاصيل

#شهيد_التذكرة يتصدر تويتر.. ومغردون: تذكرة القطر أغلى من حياتنا

شقيق شهيد تذكرة القطار لـ «صدى البلد»: عاوز حق أخويا ومش عايزين فلوس ..صور

ترشيحاتنا

مصيبة .. تعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة سعد الحريري.. شاهد

الصلح لم يأت من فراغ .. مواقف تاريخية من تركي آل الشيخ مع الأهلي

للرجال فقط .. طعام شتوي يزيد الخصوبة ويمنع الضعف الجنسي

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

ببالطو شطرنج.. ريا أبي راشد تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

موعد عودته.. مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي حول تعافي محمد محمود من الرباط الصليبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

مستشار أمن قومي أمريكي يعلق على قمة محمد بن سلمان ورئيس البرازيل.. تفاصيل

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا