شقيق شهيد التذكرة: وزير النقل وعد بسداد أتعاب المحامي وهذه آخر كلمات أخي .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا مصورا من داخل منزل أسرة محمد عيد، شهيد التذكرة، ضحية حادث قطار الإسكندرية.



وقال تامر عيد شقيق الشهيد محمد عيد، إن شقيقه المتوفي كان "مسافر مصيف"، مشيرا إلى أنه لم يكن معه أي نقود لدفع ثمن تذكرة القطار.



وأضاف شقيق شهيد التذكرة، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن وزير النقل، وعد خلال زيارته لهم في منزلهم بسداد كل تكاليف محامي المجني عليه، مشيرا إلى أنه لم يطلب أي شئ من الوزير سوى حق شقيقه.



وأكد قائلا: "عمرنا ما شوفنا سواق ميكروباص ولا توك توك حتى فتح الباب وقال لركاب مش معاهم الأجرة يا تدفع يا تنط .. ده قتل عمد، ومش طالبين غير الإعدام.



وأوضح شقيق الشهيد محمد عيد، إن صديق شقيقه، والذي كان معه في القطار، سمع آخر كلمات محمد عيد، والذي قال للركاب: "هو مافيش حد جدع في القطر ده ولا إيه؟".



