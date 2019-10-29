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رياضة

فى واقعة غريبة.. مدرب اتحاد طنجة المغربى يحضر تدريب الفريق بصحبة محام .. اعرف السبب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:11 م
إتحاد طنجة
إتحاد طنجة
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عمر سلامة
حضر نبيل نغيز، مدرب اتحاد طنجة المغربى السابق، إلى مران الفريق بصحبة محاميه، اليوم ، لتأكيد إبعاده عن التدريبات، والاستعداد لرفع احتجاجه ضد النادي، للحصول على مستحقاته المالية.

وكان مجلس إدارة اتحاد طنجة قد أقال نغيز، الجمعة الماضي، بعد الخروج من كأس العرش على يد حسنية أكادير.

واتفق مجلس الإدارة مع نغيز بعد إقالته، على عقد اجتماع من أجل فسخ عقده، وحصوله على مستحقاته المالية، غير أن الاجتماع لم يعقد، بعدما قدمت الإدارة أمس الاثنين استقالة جماعية.

يذكر أن عبد الواحد بن قاسم، المدرب المساعد، هو من يقود تدريبات الفريق حاليا، في انتظار إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها، وخاصة الفراغ الإداري، حيث سيتم عقد جمعية استثنائية لاختيار رئيس جديد.
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