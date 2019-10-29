Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مخرجة سودانية تفضح أيام قرطاج السينمائية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
كشفت مروى زين مخرجة ومنتجة الفيلم السودانى "خرطوم اوفسايد" التعاملات غير المهنية التى واجهتها منذ قبول فيلمها ضمن ورشة تكميل وحصوله على جائزة ما بعد الإنتاج، والتى انتظرت لأكثر من ثلاثة سنوات حتى تستطيع الحصول عليها، وبالرغم من العديد من العروض التى تلقتها من مهرجانات عربية كبرى، إلا أنها التزمت بحصول قرطاج على العرض العربى الأول.

وقالت: والآن بعد رفضي العديد من العروض المهمة و القوية لمهرجانات عربية أخرى للعرض العربي الأول والتزامي واحترامي لنفسي ولمحبتي للمهرجان وتاريخه وكل هذا الرومانسية انتظرت ما يقارب السنه و أنا أحلم بالعرض العربي الأول وأي مهرجان يسألني أرد بابتسامة كبيرة على وجهي المتفائل: لا عروض قبل قرطاج !

وخلال الشهر والنصف الماضيين واجهت تعنت و قلة احترام و لا مبالاة في التواصل مع طاقم مهرجان قرطاج فيما يخص تحضيرات العرض - تذكرة السفر وتأكيد وصول نسخة العرض - تنسيق مواعيد - هي أحداث صغيرة متكررة مزعجة بشكل يومي على مدار ٦ أسابيع!

مروى عبرت عن استيائها من التعامل معها بالرغم من حرصها على الوفاء بوعدها مع المهرجان التونسى وتابعت: بالإضافة للتجاهل والاستهتار وسوء التواصل غير المكترث يتم دعوتي في نقاش حول صناعة الأفلام الوثائقية من قسم آخر من مهرجان قرطاج.

وقالت: أنا بكل ود و احترام و رغبة حقيقية في النقاش أوافق و أقول : لن تعم السيئة .. ده قسم آخر و هم أكيد هيعتذروا و هتتحل المشاكل ! مستحيل يعملوا كده معايا و مع فيلمي بعد كل الصبر و كل التفهم و كل الاحترام ،،،، الخ !
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مالمو للسينما العربية.. إقبال على عروض الأفلام المصرية.. وليلة أفريقية برعاية مهرجان الأقصر

هند صبرى لـ"صدى البلد": أنتظر عرض فيلمى الجديد فى أيام قرطاج السينمائية

مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. ليلى علوى تعتذر ولبلبة ضيفة شرف.. بعلم الوصول يمثل مصر.. وعرايس الخوف يفتتح الدورة الـ30

بمشاركة لبلبة.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان أيام قرطاج السينمائية

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ عشاق محمد صلاح

مفاجأة.. الخطيب يغادر إلى فرنسا خلال ساعات لتحديد موقف التدخل الجراحي

موقف جديد من السعودية تجاه مفاوضات سد ‪النهضة.. تعرف عليه‬

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا

أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أول رد فعل من تركي آل الشيخ على استقبال الخطيب لمندوبه الشخصي

أهم الأخبار .. استقالة سعد الحريري .. مرتضى منصور في منزل الخطيب .. توابع حادث شهيد القطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

مستشار أمن قومي أمريكي يعلق على قمة محمد بن سلمان ورئيس البرازيل.. تفاصيل

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا