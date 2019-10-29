مخرجة سودانية تفضح أيام قرطاج السينمائية

كشفت مروى زين مخرجة ومنتجة الفيلم السودانى "خرطوم اوفسايد" التعاملات غير المهنية التى واجهتها منذ قبول فيلمها ضمن ورشة تكميل وحصوله على جائزة ما بعد الإنتاج، والتى انتظرت لأكثر من ثلاثة سنوات حتى تستطيع الحصول عليها، وبالرغم من العديد من العروض التى تلقتها من مهرجانات عربية كبرى، إلا أنها التزمت بحصول قرطاج على العرض العربى الأول.



وقالت: والآن بعد رفضي العديد من العروض المهمة و القوية لمهرجانات عربية أخرى للعرض العربي الأول والتزامي واحترامي لنفسي ولمحبتي للمهرجان وتاريخه وكل هذا الرومانسية انتظرت ما يقارب السنه و أنا أحلم بالعرض العربي الأول وأي مهرجان يسألني أرد بابتسامة كبيرة على وجهي المتفائل: لا عروض قبل قرطاج !



وخلال الشهر والنصف الماضيين واجهت تعنت و قلة احترام و لا مبالاة في التواصل مع طاقم مهرجان قرطاج فيما يخص تحضيرات العرض - تذكرة السفر وتأكيد وصول نسخة العرض - تنسيق مواعيد - هي أحداث صغيرة متكررة مزعجة بشكل يومي على مدار ٦ أسابيع!



مروى عبرت عن استيائها من التعامل معها بالرغم من حرصها على الوفاء بوعدها مع المهرجان التونسى وتابعت: بالإضافة للتجاهل والاستهتار وسوء التواصل غير المكترث يتم دعوتي في نقاش حول صناعة الأفلام الوثائقية من قسم آخر من مهرجان قرطاج.



وقالت: أنا بكل ود و احترام و رغبة حقيقية في النقاش أوافق و أقول : لن تعم السيئة .. ده قسم آخر و هم أكيد هيعتذروا و هتتحل المشاكل ! مستحيل يعملوا كده معايا و مع فيلمي بعد كل الصبر و كل التفهم و كل الاحترام ،،،، الخ !