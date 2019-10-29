وزارة الداخلية توزع بطاطين على الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة السويس

أطلقت منظومة "أمان" أحد كيانات قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية قافلة استهدفت توزيع الآلاف من البطاطين بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية فى مبادرة " كلنا واحد " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية .



قامت القافلة بتوزيع البطاطين من خلال سيارات منظومة امان بمركز شباب المدينة بحى الأربعين وعدد من القرى بالقطاع الريفى بحى الجناين.



وجاء ذلك فى إطار الاستمرار فى تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.