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توك شو

سعد الحريري: استقالة الحكومة لتحقيق أحلام المتظاهرين.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
سعد الحريري رئيس
سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق
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قسم التوك شو
قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن استقالة الحكومة اللبنانية ستكون المقدمة من أجل تحقيق ما يريده الشعب اللبناني من إصلاح للوضع الاقتصادي المتردي، وأن ذلك تحقيقًا لما طلبوه فى تجمعاتهم بالشوارع والميادين اللبنانية.

وأضاف سعد الحريري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون اي"، أن الاستقالة كانت من أهم مطالب الشعب اللبناني الذي تجمع فى الميادين فى جنوب وشمال لبنان.

وأوضح سعد الحريري، أن الشعب اللبناني طالب بحكومة لديها عناصر تتمتع بـ الجدارة والكفاءة والنزاهة والحرص على مصلحة الدولة، وبالتالي أيضا تستطيع أن تعيد التوازن الذي اختل فى الشارع اللبناني وفى سياسة لبنان الخارجية.

وأكد سعد الحريري، أن المتظاهرين فى لبنان والعراق يرسلون رسائل واضحة جدا ، مشيرا إلى أنها بعيد عمّا يسمى بالأزقة الطائفية والمذهبية التى حكمت تصرف الكثيرين من هؤلاء الناس الذين كانوا فى لبنان والعراق. 

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