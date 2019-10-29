أتليتكو مدريد يهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني بتعادله مع ديبورتيفو

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على على ملعب "مينيدزوروزا" فى افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.



هدف التقدم جاء متأخرًا في الشوط الثاني من توقيع الضيوف عبر الفارو موراتا فى الدقيقة 71.



لكن أصحاب الأرض رفضوا الهزيمة ونجحوا فى تحقيق التعادل عبر لوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقة 83 قبل نهاية اللقاء.



التعادل رفع رصيد ديبورتيفو ألافيس إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما أتلتيكو مدريد ارتفع رصيده إلى 20 نقطة في وصافة جدول ترتيب المسابقة مؤقتًا خلف غرناطة المتصدر بفارق الأهداف.