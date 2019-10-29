مدير تطوير العشوائيات: الإنسان المصرى يستحق المعيشة في مكان راق .. فيديو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، نحن نرتقي بالإنسان المصرى لأنه من حقه أن يعيش في مكان راق، وبالتالي فإن الصرف على الأماكن العشوائية يوفر بشكل غير مباشر على الصرف في جهات وأجهزة أخرى مثل الصحة، فعند الانتقال من العشوائيات إلى أماكن صالحة للمعيشة فإن الأمراض والأوبئة تقل.



وأضاف " صديق " خلال مداخلة هاتفية على قناة " أكسترا نيوز " لقد قمنا بصرف 22 مليار جنيه على المساكن الغير آمنة وسوف نصل الى 31 مليار جنية ، كما اننا لدينا ايضا وحدات الغير مخططة يقوم بصرف 350 مليار جنيه سنبدأ به في الشوارع والطرق والصرف الصحي والماء والكهرباء .



وأشار " صديق " إلى أن 40% من مسطح المدن والعمران في مصر غير مخطط ، كما أنها تفتقر إلى الشبكات أي أن الشبكات بها غير كافية ، وهذا ما سنعمل عليه خلال العشر سنوات المقبلة بعد الانتهاء من الغير اَمن .



وأوضح " صديق " انهم انتهوا بالفعل من 52 منطقة تقدر تكلفتها 900 مليون جنيه ، منهم المنيا والاسكندرية والوادى الجديد و شرابية غيث والغربية وشاهين وسوف اللبن وقد قمنا بالعمل في أكثر من 6 محافظات .

