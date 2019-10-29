تكريم أوائل المراحل التعليمية لإدارة السيدة زينب

يتم اليوم تكريم أوائل المراحل التعليمية لعام 2018/2019 لإدارة السيدة زينب التعليمية فى مسرح السلام بشارع القصر العينى بحضور محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وبحضور مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.



يتم خلال حفل التكريم تقديم عروض غنائية استعراضية راقصة احتفالا بشهر أكتوبر المجيد.



حيث قدم طلاب مدارس إدارة السيدة زينب التعليمية العديد من العروض للجيش المصرى بمناسبة شهر أكتوبر والاحتفال بهم و بأوائل المراحل التعليمية.