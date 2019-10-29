Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكريم أوائل المراحل التعليمية لإدارة السيدة زينب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:47 م
تكريم اوائل المراحل
تكريم اوائل المراحل التعليميه
Advertisements
رانا اشرف _هدير عبده
يتم اليوم تكريم أوائل المراحل التعليمية لعام 2018/2019 لإدارة السيدة زينب التعليمية فى مسرح السلام بشارع القصر العينى بحضور محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وبحضور مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

يتم خلال حفل التكريم تقديم عروض غنائية استعراضية راقصة احتفالا بشهر أكتوبر المجيد.

حيث قدم طلاب مدارس إدارة السيدة زينب التعليمية العديد من العروض للجيش المصرى بمناسبة شهر أكتوبر والاحتفال بهم و بأوائل المراحل التعليمية.
تكريم أوائل المراحل التعليمية لإدارة السيدة زينب
تكريم أوائل المراحل التعليمية لإدارة السيدة زينب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكريم أوائل الشهادات الأزهرية في الأقصر.. صور

عروض بالمجان .. بيت المسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر

إدارة السيدة زينب التعليمية تكرم أوائل الطلاب.. اليوم

بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر و تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019

ببدلة الصاعقة وعلم مصر.. طلاب مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات تحتفل بذكري نصر اكتوبر

ترشيحاتنا

بسبب شهيد تذكرة القطار.. ياسمين صبري تتهجم على أحد متابعيها

بشرى سارة لـ عشاق محمد صلاح

قرار غير متوقع.. مرتضى منصور يكشف عن خطة الزمالك بخصوص صفقات يناير

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

بعد إجراء جراحة الصليب.. خبر سار لجمهور الأهلي بخصوص محمد محمود.. تفاصيل

رفضت القسم على علاقتها بشخصين.. الحكم بشنق مصري قتل زوجته اللبنانية في الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

مستشار أمن قومي أمريكي يعلق على قمة محمد بن سلمان ورئيس البرازيل.. تفاصيل

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا