أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29-10-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
- موعد عودته.. مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي حول تعافي محمد محمود من الرباط الصليبي
كشف نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي آخر تطورات حالة موكله الصحية بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي اليوم في ألمانيا.
- بعد إجراء جراحة الصليب.. خبر سار لجمهور الأهلي بخصوص محمد محمود.. تفاصيل
يغادر محمد محمود، لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة القادم، بعد الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء.
- بعد الصلح مع تركي آل الشيخ.. هل يواجه الأهلي ألميريا الإسباني وديًا.. اعرف الحقيقة
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض سواء رسمية أو ودية لمواجهة ألميريا الإسباني وديًا خلال فترة التوقف الدولي.
- عبد الحفيظ وعدلي يتوجهان للإمارات غدا للإعداد لمعسكر الأهلي
يغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي و سمير عدلي المدير الإداري للفريق الاول لكرة القدم، القاهرة إلى الإمارات مساء غد الأربعاء..
- فايلر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
- موعد عودته.. مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي حول تعافي محمد محمود من الرباط الصليبي
كشف نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي آخر تطورات حالة موكله الصحية بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي اليوم في ألمانيا.
- بعد إجراء جراحة الصليب.. خبر سار لجمهور الأهلي بخصوص محمد محمود.. تفاصيل
يغادر محمد محمود، لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة القادم، بعد الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء.
- بعد الصلح مع تركي آل الشيخ.. هل يواجه الأهلي ألميريا الإسباني وديًا.. اعرف الحقيقة
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض سواء رسمية أو ودية لمواجهة ألميريا الإسباني وديًا خلال فترة التوقف الدولي.
- عبد الحفيظ وعدلي يتوجهان للإمارات غدا للإعداد لمعسكر الأهلي
يغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي و سمير عدلي المدير الإداري للفريق الاول لكرة القدم، القاهرة إلى الإمارات مساء غد الأربعاء..
- فايلر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.