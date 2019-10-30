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تعليم

التعليم تحتفل بمرور 4 سنوات على تعاون بنك المعرفة مع السفير.. اليوم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة مرور أربع سنوات من التعاون المثمر بين بنك المعرفة المصري وشركة السفير".

يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بقصر المانسترلي بالمنيل. 

جدير بالذكر ان بنك المعرفة المصري متاح مجانًا لكل مصري على أرض مصر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن محتوى بنك المعرفة موثق وتمت مراجعته علميًا، ومستمد من أكبر الأسماء والمصادر العالمية في كل فروع المعرفة، مشيرةً إلى أنه قد تم إطلاق بنك المعرفة المصري في 9 يناير 2016، ليخدم البنك المعرفي كل التخصصات والأعمار.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر الدخول على بنك المعرفة المصري من الرابط: www.ekb.eg ، ثم إنشاء حساب للاستفادة من المراجع القيمة المتاحة عليه مجانًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب الوطني لنسختة الثامنة: "لقد أطلقنا بنك المعرفة المصري في عام 2016، ودفعنا فيه مبلغ كبير لنتيح لكل مصري الاطلاع على كل معارف الدنيا مجانا ومحدش عمل كده غيرنا".
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