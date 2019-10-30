التعليم تحتفل بمرور 4 سنوات على تعاون بنك المعرفة مع السفير.. اليوم

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة مرور أربع سنوات من التعاون المثمر بين بنك المعرفة المصري وشركة السفير".





يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بقصر المانسترلي بالمنيل.





جدير بالذكر ان بنك المعرفة المصري متاح مجانًا لكل مصري على أرض مصر.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن محتوى بنك المعرفة موثق وتمت مراجعته علميًا، ومستمد من أكبر الأسماء والمصادر العالمية في كل فروع المعرفة، مشيرةً إلى أنه قد تم إطلاق بنك المعرفة المصري في 9 يناير 2016، ليخدم البنك المعرفي كل التخصصات والأعمار.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر الدخول على بنك المعرفة المصري من الرابط: www.ekb.eg ، ثم إنشاء حساب للاستفادة من المراجع القيمة المتاحة عليه مجانًا.



