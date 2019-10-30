في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز محطات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

تحتفل الجماهير المصرية وبالتحديد جماهير النادي الأهلي، بـ أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي حيث يوافق اليوم "الأربعاء" الموافق "30 أكتوبر 2019، ذكرى ميلاد أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب ، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والرئيس الحالي للقلعة الحمراء، وفيما يلي يقدم لكم موقع "صدى البلد" تاريخ أسطورة كرة القدم محمود الخطيب احتفالاً بذكرى مولده.





ولد محمود الخطيب يوم "30 أكتوبر 1954"، في قرية" قرقيرة"، بمحافظ الدقهلية التابعة لمركز السنبلاوين، وبعد مرور سنوات قليلة انتقل محمود الخطيب مع أسرته إلى محافظة القاهرة لظروف شغل والده الذي كان يعمل في وزارة الأوقاف المصرية ليستقر في حي عين شمس، ليبدأ حفر تاريخها واسمه الذي ظل في قلوب المصريين.





بدأ محمود الخطيب مسيرته الرياضية في نادي النصر بمصر الجديدة، والذي استطاع أن يجذب أعين المديرين من لحظة تواجده داخل الملعب ليبدأ في جذب أعين بعض المشجعين من خلال مشاركته في دوري المدارس مع المدرسة الرياضية في عمر خمسة عشر عاما ليتردد اسمه ويصبح حديث الشارع المصري، لينتقل إلى أركان النادي الأهلي المصري بعد موافقة مسؤولي نادي النصر إلى النادي وذلك قبل توقيعه للنادي الاسماعيلي.





خاض "الخطيب" أولى مبارياته مع النادي الاهلي تحت سن " 18" عاما أمام ناديه السابق نادي النصر، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليخوض أولى مبارياته أمام نادي البلاستيك في "15 أكتوبر 1972"، ليسجل أول أهدافه في مسيرته الرياضية.





أهداف الخطيب

استطاع الخطيب طوال مسيرته الكروية داخل جدران النادي الأهلي من تحقيق الانجاز وحفر اسمه بين عمالقة الكرة المصرية حيث بلغ عدد أهدافه المسجلة لحين اعتزاله " 108" أهدف في بطولة الدوري المصري من خلال "199" مباراة ".





بطولات الخطيب مع النادي الأهلي





استطاع محمود الخطيب طوال مسيرته الرياضية داخل النادي الأهلي أن يحقق عشرة ألقاب دوري مصري وخمسة كؤوس مصرية، بالإضافة إلى تسجيل "37" هدفا من خلال "49" مباراة في المسابقات القارية ولم يستطع أحد أن يتخطى ذلك الرقم حتى الآن، وتحقيق كأس أفريقيا للأندية وكأس الكؤوس الافريقية.





الخطيب وتحقيق الأهداف

رغب صالح سليم أسطورة الكرة المصرية في تصعيد محمود الخطيب ومصطفى يونس إلى الفريق الأول للنادي الأهلي ولكن رفض فتحي نصير مدرب قطاع الشباب في ذلك الوقت في إقناع صالح سليم لخوض محمود الخطيب مباراة نادي الزمالك والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بسبعة أهداف مقابل هدف يتمكن الخطيب من إحراز أربعة أهداف ليلقب بأفضل هداف في بطولة تحت "17" سنة لينتقل إلى الفريق الأول .





الخطيب والمنتخب الوطني

عام "1974" تفاجا المصريين بظهور وجها جديدا في صفوف المنتخب المصري يدعي محمود الخطيب بالرغم من قمته الرياضية في ذلك الوقت نظرا لتاريخه الحافل في النادي الأهلي، ليحقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري في عام "1986"، بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية لعام "1980-1984".





محمود الخطيب وتحقيق الألقاب

استطاع محمود الخطيب أن يحرز العديد من الألقاب طوال مسيرته الرياضية ليتمكن من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز في لعام " 74-78-76-77-78-79-80-81-82-84-85-86-87-"، بالإضافة إلي تحقيق لقب كأس مصر لعام ".

1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، دوري أبطال أفريقيا لعام " 1982، 1987"، وكأس الكؤوس الأفريقية لعام: 1985، 1986"، وتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري لعام "1986".





وعلى الصعيد الفردي استطاع محمود الخطيب أن يحصل على جوائز عديدة منها :" أفضل لاعب أفريقي في السنة: 1983 ، فريق البطولة في كأس الأمم الأفريقية: 1980، أساطير الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: 2016 ، هداف الدوري المصري الممتاز: 1977–78، 1980–81".

وبعد غياب طال سنوات عديدة عقب اعتزال اسطورة الكرة المصرية عاد محمود الخطيب ليخوض انتخابات رئيس النادي الأهلي ويحقق الفوز على منافسة لعام "2017"، .



