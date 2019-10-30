اهم الاخبار | حبس رئيس قطار طنطا في واقعة التذكرة.. موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر.. أول مباراة لـ حسام البدري مهددة بـ الإلغاء

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.









في اهم الاخبار أنه قال رن تشنج فاى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية فى حوار خاص للأهرام، إن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، على عملاق التكنولوجيا الصيني، بأنها تزيده إصرارا على المضي قدما، في مسيرة البحث والتطوير التكنولوجي، مشيرا الى أن "الضغط الأمريكى لن يكون له تأثير ملحوظ على أعمال الشركة حول العالم"، رغم تردد بعض العملاء.. للمزيد اضغط هنا





وجاء بـ اهم الاخبار أنه أشاد لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة ؛ بتوجه الدولة المصرية نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في الشركات المحلية بها.. للمزيد اضغط هنا





كما جاء بـ اهم الاخبار أنه قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين فعلت ما يمليه علي ضميرى المهني في حماية كيان نقابة الصحفيين فى أزمة نادى الزمالك.. للمزيد اضغط هنا





كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه نفت هيئة السكة الحديد ما أثير ببعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.. للمزيد اضغط هنا





وفي اهم الاخبار أنه استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.. للمزيد اضغط هنا





وجاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.. للمزيد اضغط هنا





كما جاء بـ اهم الاخبار أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.. للمزيد اضغط هنا









كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.. للمزيد اضغط هنا





كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه يصل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى القاهرة يوم ١١ نوفمبر المقبل للانضمام إلى معسكر منتخب مصر.. للمزيد اضغط هنا





وجاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، أن الأزمة المالية الخانقة عرقلت استعدادات المنتخب لمباراة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تقام يوم الرابع عشر من نوفمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا









وفي اهم الاخبار أنه طرح الفنان مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "ألم" وهى من ألبومه الجديد "بنت القلب"، والذي يتم طرحه على طريقة السينجل.. للمزيد اضغط هنا



