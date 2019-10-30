اقتصادية النواب تكشف عن تراجع أسعار 4 سلع مهمة.. تفاصيل

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق.



وأضاف " الجوهري" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعد التراجع الذي شهده الدولار من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع والمنتجات مع بداية شهر ديسمبر المقبل.



وأكد النائب أن من أبرز السلع والمنتجات التي ستنخفض مع بداية ديسمبر المقبل، هي الخبز والزيت والسكر والأرز والملابس والاجهزة الكهربائية بمختلف انواعها بالاضافة إلى السيارات.



وأوضح النائب أن السبب الرئيسي في عدم انخفاض أسعار السلع والمنتجات بعد تراجع الدولار الفترة السابقة هو حالة الركود التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية حيث أن أغلب التجار قاموا بشراء كميات كبيرة من السلع والمنتجات بأسعار الدولار القديمة والى الان ما زالوا يبيعونها بنفس الأسعار القديمة.



تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات يوم الثلاثاء أمس، 29 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29-10-2019 بختام التعاملات



بلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، حيث إنخفض الشراء وإرتفع البيع بمعدل واحد وهو قرشا، بينما سجل اليورو نحو 17.81 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش عن تعاملات الصباح، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.65 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش للبيع.



سعر الفرنك السويسرى



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.15 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع بتراجع قرشان عن الصباح، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.76 جنيه للشراء و14.88 جنيه للبيع بتراجع قرشا.



سعر اليوان الصيني



وسجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف المحافظات.



ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.



كما تناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وكذا التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.