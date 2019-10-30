تربية عين شمس تنظم الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الانجليزية.. 2 نوفمبر

ينظم مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية (CDELT) ) بكلية التربية جامعة عين شمس مؤتمره الدولي السادس والثلاثين بعنوان "الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الانجليزية" يوم 2 نوفمبر
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير للإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الإبداعي للمعلم في العصر الرقمي وكذلك الاتجاهات الجديدة في تدريس الأدب واللغويات والترجمة والمهارات اللغوية كما تدور محاور المؤتمرحول مفهوم Humachine في EL2 و الترجمة الآلية و التعلم العميق والآلي و الأدب الرقمي.