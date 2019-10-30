تربية عين شمس تنظم الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الانجليزية.. 2 نوفمبر

ينظم مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية (CDELT) ) بكلية التربية جامعة عين شمس مؤتمره الدولي السادس والثلاثين بعنوان "الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الانجليزية" يوم 2 نوفمبر





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير للإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.



