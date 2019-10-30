Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النائب العام يكشف انفصال رأس ضحية التذكرة عن جسده في واقعة قطار 934

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانا عن واقعة حادث قطار الذي وقع فيه ضحية أثناء سير القطار، أكد فيه أن النيابة بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة، وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي محطة دفرة القديمة وناظرت جثمان المتوفي إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومتخصصين وعاملين بهيئة السكة الحديد.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد بعد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد، يوم 28 أكتوبر، للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى القاهرة، دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما منا يكفي لدفع ثمن التذكرة أو الغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها؛ فقفز المجني عليه / أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله / محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته؛ فقام ركاب بالقطار بإبلاغ النجدة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته؛ فأنكر الاتهام المنسوب إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.

وكانت النيابة العامة قد بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي "محطة دفرة القديمة"، وناظرت جثمان المتوفي إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير أحمد علي، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة؛ فسألت عددا منهم بنيابة مركز طنطا، بينما أمر النائب العام بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة ثلاثة آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهاداتهم جميعا على تغيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار؛ فقفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروره بها، وندبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى إلى رحمة الله تعالى، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (Automatic Train Controller)؛ للوقوف على سرعته تحديد وقت الواقعة، تحقيقا لدفاع المتهم ووصولا إلى الحقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رأسه اتفرمت تحت العجل .. حبس كمسرى قطار الغربية فى واقعة إجبار شابين على القفز لعدم قطع تذكرة

ننشر أقوال الكمسارى والمصاب زميل شهيد تذكرة قطار طنطا.. تعرف على التفاصيل

كمساري قطار الإسكندرية: مارست عملي ولم أجبرهما على النزول من القطار.. والنيابة: أنت قتلتهما.. صور

النيابة تستمع لأقوال المصاب صديق شهيد التذكرة.. والتقرير الطبي يكشف: علاجه أقل من 21 يوما

أمسك بمقبض القطار واختفى تحته .. النائب العام: حبس رئيس قطار طنطا في واقعة التذكرة

القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا

ترشيحاتنا

محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية .. وأحمد صبري يتمنى له الشفاء العاجل

أول رد تركي على اعتراف النواب الأمريكي بمذابح الأرمن

بـ 5 ملايين جنيه.. مخرج مصري يشتري جائزة الأوسكار من مزاد علني

بسبب الساعات.. تركي آل الشيخ يوجه ضربة قوية لـ مرتضى منصور

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور

شقيق الخطيب يكشف سر تمسكه بالقميص رقم 10 في الأهلي.. فيديو

Advertisements

سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف كواليس ساعات مجلس إدارة النادي الأهلي ومشروع المدينة الرياضية

أمسك بمقبض القطار واختفى تحته .. النائب العام: حبس رئيس قطار طنطا في واقعة التذكرة

بعد 11 سنة زواجا .. قصة عمرو سعد وطليقته .. من جنون العشق إلى شبهات الخيانة

بسبب الساعات.. تركي آل الشيخ يوجه ضربة قوية لـ مرتضى منصور

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

"بلع لسانه" .. هاني حتحوت يشن هجوما على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لطرده الطبيب

أحدث صور لها.. الإنتاج الحربي تطرح سيارات كهربائية قريباً في الأسواق

أخبار الزمالك اليوم 29-10-2019.. مرتضى منصور يزور محمود الخطيب في منزله ويكشف عن صفقات يناير

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

إسعاد يونس تحضن ضيفها على الهواء.. فيديو

على طريقة مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ لـ صالح جمعة: أنت زي يوسف وأمير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. 30 صورة تكشف إطلالات ميرهان حسين في عيد ميلادها

أبرزها نوع من الأعشاب.. أطعمة تحارب السرطان

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور