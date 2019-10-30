النائب العام يكشف انفصال رأس ضحية التذكرة عن جسده في واقعة قطار 934

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانا عن واقعة حادث قطار الذي وقع فيه ضحية أثناء سير القطار، أكد فيه أن النيابة بادرت بالانتقال إلى مسرح الواقعة، وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي محطة دفرة القديمة وناظرت جثمان المتوفي إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومتخصصين وعاملين بهيئة السكة الحديد.





كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد بعد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد، يوم 28 أكتوبر، للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى القاهرة، دون تذكرة أو تصريح ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما منا يكفي لدفع ثمن التذكرة أو الغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها؛ فقفز المجني عليه / أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله / محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته؛ فقام ركاب بالقطار بإبلاغ النجدة.





وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته؛ فأنكر الاتهام المنسوب إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.



