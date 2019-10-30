أبرز فيديوهات التوك شو.. شهيد التذكرة: هو القطر ده ما فيهوش رجالة ولا إيه يا جدعان..تعليق أحمد موسى على استقالة سعد الحريري رئيس وزراء لبنان

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



تعليق أحمد موسى على استقالة سعد الحريري رئيس وزراء لبنان .. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار سعد الحريري قطعوا الطرق اعتراضا على قرار تقديمه استقالته، مطالبين باستقالة الرئيس اللبناني، وكل الوزراء.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن سعد الحريري كان شجاعا في قراره بالاستقالة اليوم، مشيرا إلى أن سعد الحريري يرث الشجاعة من والده رفيق الحريري، الشهيد الذي قتله حزب الله.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه طالما في ميليشا مثل حزب الله في لبنان، فلا أمان في لبنان، مشيرا إلى أن السلاح لا يجب أن يكون إلا مع الجيش فقط.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر من حزب الله، وحركة أمل أحرقوا وكسروا خيام المعتصمين، مشيرا إلى أن هناك دعوات بالاحتشاد والتظاهر اليوم ضد حسن نصر الله، وطالبوا بإسقاط حكم المرشد المتمثل في حزب الله.



خلصتوا الشتايم اللى عندكم .. تامر أمين يرد على منتقديه بسبب حادث قطار طنطا



علق الإعلامي، تامر أمين على الشتائم التى تعرض لها بعد حلقة أمس وقال: " خلصتوا الشتائم اللى عندكم.. واستخدمتم القاموس اللى عندكم بتاع الشتائم.. يارب كل واحد كتب عنى حاجة مش صح يتكسف على نفسه و يعرف ان اللى عمله غلط" .



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج، آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن عدم التفكير فى أى موقف يجعل الكثير يرتكب مشكلات.



وأشار تامر أمين إلى، أن، الكثير من متابعي البرنامج وجه له شتائم كثيرة على صفحات السوشيال ميديا.



وأوضح تامر أمين، أنه تحدث أمس عن حادث القطار الذي راح ضحيته الشاب محمد عيد وإصابة أخر، وأكد أمين أن هناك بعض المواقع نشرت أنه يؤيد ما قام به الكمسري، و نشروا هذا الكلام قبل البدء الفكرة معلقًا "سبحان الله الناس بتتوقع أقول ايه وتكتبه من نفسها".



الإفتاء تكشف سبب تفاقم مشاكل الزواج الثاني.. فيديو



قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إننا لدينا وحدة الارشاد الاسرى داخل دار الإفتاء المصرية وتقوم هذه الوحدة بتأهيل المقبلين على الزواج، كما يوجد لجنة للإرشاد الأسري بها خبير في علم النفس الاجتماعي وخبير شرعي وخبير في التطور الحياتي.



وأضاف " عمرو الورداني " في حواره في برنامج " حديث المساء"، المذاع على قناة " ام بي سي مصر "، أن التعامل مع حالة الزواج الثاني على انها حالة فردية أمر صحيح ويجب ألا نتعامل مع الزواج الثاني على أنه شىء شائع لأن التعامل معه على أنه شائع يؤدي إلى تفاقم المشاكل.



وأشار " الورداني " إلى أن الشرع عندما يصف الزوجة الأولى والثانية يسميهم الزوجة والزوجة الأخرى هكذا يصفهم الشرع حتى يساوي بين الزوجتين مشيرًا إلى أن معظم المشاكل التي تتعلق بالزواج الثاني هي عدم إعلام الزوجة الأولى.



شهيد التذكرة: هو القطر ده مافيهوش رجالة ولا ايه يا جدعان.. فيديو



قال أحمد سمير، مصاب واقعة القطار، إن القطار لم يتوقف عندما أصر الكمسري بإنزاله هو وصديقه لعدم دفعهما ثمن التذكرة.



وأضاف أحمد سمير، في لقاء خاص في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2، أن أمس استقل المصاب هو وصديقه القطار للعودة إلى منزلهما ولم يعرفا ثمن التذكرة فعندما طلب منهم الكمسري بشرائها كان ذلك في غير مقدورهما لعدم امتلاكهما الأموال فأصر على إنزالهما من القطار وهو يسير واحتد عليهما كلاميًا ولم يرض أبدًا أن ينتظر المحطة القادمة، وكان أثر ذلك أن توفي أحدهما وأصيب الآخر لحظة السقوط على رصيف.



وتابع أحمد سمير، يصف أنه جلس للاستعداد للقفز من القطار، ورفيقه الذي لقى حتفه على القضبان يصيح قائلًا: "هو القطر ده مافيهوش رجالة ولا ايه يا جدعان"، وعندما شاهد أحمد سمير اقتراب القطار من رصيف وقف ليقفز عليه.



وأوضح أنه تعرقل على الرصيف ولكن لم يحدث به إصابات كبيرة ونفى ما تداول من أخبار عن بتر رجله إثر الحادث.





واحد منهم فضحهم .. أحمد موسى يعرض تغريدة لإرهابي يهاجم الإخوان.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي خيري عمر، الهارب مع عناصر الجماعة الإرهابية، كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن مصالحهم الشخصية أهم من الوطن.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن واحد منهم، ولم ينكر تفكير وأهداف جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الإخوان مخترقين، ومعروفين بالعمالة لجهات أجنبية.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن خيري عمر لديه صور مع أردوغان وأيمن نور، مشيرا إلى أن له إحدى الصور خلال قص الشريط برفقة أردوغان وأيمن نور.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، : "مش عارف كانوا بيفتتحوا سجن أو كبارية أو ملهى ليلي جديد، تقريبا حاجة منهم".



نقيب المأذونين: 60% من الزواج الثاني فى مصر ينتهى بالطلاق..فيديو





قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه يجب النظر إلى الأسباب التي تدفع الرجال إلى الزواج مرة ثانية على زوجاتهم.



وأضاف إسلام عامر خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن 60% من الزواج الثاني فى مصر يبوء بالفشل خلال سنة أو سنتين وينتهي بالطلاق.



وأوضح إسلام عامر، أن 40% من حالات الزواج الثاني تستمر لمدة تتجاوز العشر سنوات، وهناك حالات فردية تستمر العلاقة بينهما دون خلافات.



وأكد إسلام عامر، أنه يجب إبلاغ الزوجة الأولى عند عقد قران الزوجة الثانية، و هناك حالات معينة يكون فيها الزواج مرة ثانية ومنها عفة للرجل وتجنبه من وقوع فواحش.



ألمانيا تسلم مصر مخطوطا أثريا.. وشكري: نشكركم على هذا القرار.. فيديو





وجه سامح شكري وزير الخارجية الشكر إلى وزير الخارجية الألماني على تسليم ألمانيا مخطوط أثري إلى مصر، قائلا:" نشكر ألمانيا على تسليم مصر مجلد المخطوط الأثري من ألمانيا إلى مصر في إطار تنفيذ القرار واتساقا مع المسؤولية القانونية".



وقام وزير الخارجية الألماني بتسليم المخطوط الأثري إلى وزير الخارجية سامح شكري ووزير الثقافة.



ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك اهتماما باستمرار التنسيق بين مصر وألمانيا، نظرا لدور ألمانيا في إطار العلاقات الثنائية ومركزها الدولي وفي إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.



وأضاف سامح شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، قائلا: "تم التباحث حول القضايا الإقليمية ذات التأثير على الأمن وتناولنا القضية الفلسطينية وأسس حل القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وتم التباحث حول الأوضاع القائمة في ليبيا في إطار إيجاد حل ومخرج يتوافق مع الإطار السياسي وقرارات الأمم المتحدة.



وتابع سامح شكري:" تم التباحث عن تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق وقضية الإرهاب كانت من القضايا الهامة التي تم التباحث بشأنها".

