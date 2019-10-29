بعد تخفيض أسعار الغاز.. صناعة البرلمان تناقش تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للصناعات الوطنية.. ونائب: المنازل أولى

فوزي فتى: نطالب الحكومة بتخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه للصناعات الوطنية

حسن السيد: تخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه مفيد للدولة والمواطن عاطف مخاليف: المنازل أولى بتخفيض أسعار فواتير المياه والكهرباء









تعتزم لجنة الصناعة بالبرلمان، مناقشة تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للصناعات الوطنية، بالتزامن مع قرار الحكومة خلال وقت سابق تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.





وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.





كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.





حيث اعلن النائب فوزى فتى امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة مناقشة تخفيض تعريفة المياه والكهرباء بالنسبة للصناعة المصرية بعد تخفيض اسعار الغاز لـ 5 صناعات.





وأكد فوزى فتى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ثم ستقوم اللجنة بعرض الامر على المسؤولين، مؤكدا ان هذا الامر من شأنه تشجيع الصناعة.





وتابع قائلا:" لو الامر بيد اللجنة كانت منحت المستثمرين اراضي بمرافقها بدون الحصول على مقابل".









من جانبه، أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تخفيض أسعار فواتير المياه والكهرباء للصناعات المحلية، كنوع من الدعم للصناعة الوطنية.





وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن تخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه سيؤدي لانخفاض أسعار المنتجات وبالتالي زيادة المبيعات.





واضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن زيادة المبيعات يصب في مصلحة الدولة، لأن نتيجة ذلك سيكون هناك زيادة في الضرائب."





في المقابل، تحفظ النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على الدعوات التي تنادي بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه للصناعات الوطنية.



