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اقتصاد

التنظيم والإدارة يطالب الوحدات الإدارية بسرعة التسوية قبل نوفمبر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:37 ص
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، المنشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن إتخاذ الوحدات المختلفة إجراءات البت في طلبات المقدمه من موظفيها نظرا لاقتراب موعد انتهاء المدة المحددة طبقا للقانون.

وبحسب بيان، أهاب الجهاز بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية سرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتي موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019 ، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتي وإن تم استكمال بقية الاجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.

وجدد الجهاز تأكيده أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتي موعد أقصاه الأول من نوفبمر 2019، ويمكن عقد أكثر من اجتماع للجنة المذكورة في ذات الشهر، وسوف يعمل الجهاز شئونه في ضوء الدرجات الخالية بموازنة الوحدة.
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