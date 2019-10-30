أحمد شيحة: جشع المحتكرين للسلع مصدر غلاء الأسعار.. فيديو

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الدولار مكون رئيسي فى التكلفة الصناعية وتكلفة التجارة والاستيراد لأننا نعتمد بشكل أساسي وكبير على استيراد المكونات من الخارج، مضيفا أن هناك بعض السلع يتم استيرادها بالكامل من الخارج.





وأضاف أحمد شيحة، خلال مشاركته التليفزيونية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن طبقا لما حدث من الانخفاض التدريجي الذي حدث خلال الأشهر الماضية ينعكس مباشرة على انخفاض الأسعار.





وأوضح أحمد شيحة، أن كثرة الاحتكارات التى تتحكم فى التكلفة وهامش الربح، وطالما أن هناك محتكرين لسلع معينة فإن الأسعار لن تنخفض أبدا.



