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حوادث

السبت.. نظر دعاوى بطلان مادتين في الحجر الإداري

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
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محمد زهير
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى الدعاوى المطالبة ببطلان الفقرة (2و3) من المادتين (4و7) من قانون الحجر الادارى السبت المقبل.

جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من محمد عبدالوانيش وفرج عبدالوانيس ومجدى عبداللطيف ومحمد صادق ضد رئيس مجلس الوزراء وحملت ارقام 10 و 11 و 12 و 13 لسنة 30 دستورية عليا.

كانت المحكمة قد قضت بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإداري، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته.
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