السبت.. نظر دعاوى بطلان مادتين في الحجر الإداري

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى الدعاوى المطالبة ببطلان الفقرة (2و3) من المادتين (4و7) من قانون الحجر الادارى السبت المقبل.





جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من محمد عبدالوانيش وفرج عبدالوانيس ومجدى عبداللطيف ومحمد صادق ضد رئيس مجلس الوزراء وحملت ارقام 10 و 11 و 12 و 13 لسنة 30 دستورية عليا.



