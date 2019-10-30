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اقتصاد

طرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل في 8 محافظات خلال أيام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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امنة عبد العظيم
قال عبدالله رشدي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إن وحدات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحده سيتم طرحها بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف رشدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان الوحدات ستكون متاحة بكافة محافظات الوجه البحري تقريبا، ومن بين المحافظات المتاح وحدات بها البحيرة والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية. 

وأكد رشدي أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على الإعلان وشروطه وخلال أيام سننتهي من كافة التفاصيل تمهيدا لبدء الطرح للمواطنين. 

وأشار إلى أن الإعلان العاشر استهدف بشكل أساسي سكان القاهرة الكبرى حيث تم توفير وحدلت لـ3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والتي تعد من المحافظات الأكثر طلبا.

مواصفات 20 ألف شقة إسكان اجتماعي جديدة

وأضافت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات المتاحة بالإعلان الــ12 للإسكان الاجتماعى ستكون من الوحدات الجاهزة والمتبقية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلانات السابقة، وستكون مجهزة للتسليم الفورى عقب إنهاء إجراءات الاستعلام والتمويل البنكى.


أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

وأشارت إلى أن سعر الوحدات سنخفض عن الإعلان العاشر وسيكون أقرب لسعر وحدات الإعلان التاسع، ولكن لم ننتهِ من تحديده بشكل نهائي، ورفعنا بالفعل مذكرة لمجلس الوزراء لعرض السعر المقترح وموافقة الوزراء عليه، ومن المتوقع أن يتراوح السعر حول 200 ألف جنيه تقريبا.

وأكدت أن الوحدات المتاحة بمدن متعددة منفذة بالفعل ومعظمها بمساحة 90 مترا مربعا، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من الوحدات المتاحة تقع فى مدينة برج العرب.


شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

- لا يحق للمتقدم (الزوج - الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- لا يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها أو المرتبط بها عملًا أو المحافظات المجاورة.

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

- (5700 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة.

- (4200 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب.



طريقة سداد قيمة شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة

على أن يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

ويقوم العميل بسداد كامل قيمة الوحدة والفوائد على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة من 5% إلى 7% سنويًا حسب دخل العميل.

وتابع، أن الإعلان الحادي عشر استهدف محافظات الصعيد والتي تم طرح نحو 20 الف شقة بها بالفعل، والاعلان الجديد يستهدف الوجه البحري ومحافظات القناة.
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