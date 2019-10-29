اهتمام عدد كبير من المستثمرين الإسبان بالاستثمار في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في مدريد ندوة عن مناخ الاستثمار في مصر، لاستعراض التطورات الجديدة للاستثمار فضلًا عن الفرص والمجالات المتاحة في مصر، وقد شارك فيها اكثر من 80 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية من الشركات الأعضاء بغرفة تجارة مدريد، كما شارك في الندوة السفير عمر سليم سفير مصر في أسبانيا، وعمرو نور الدين المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، وAugusto de Castaneda garcia-Manfredi نائب رئيس غرفة تجارة مدريد.



ابرز المستشار التجاري طارق الكدن رئيس مكتب التمثيل التجاري في مدريد المحاور الهامة للاصلاح الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده مصر، وكذا التوجهات الإستراتيجية للحكومة لتطوير وتحديث الدولة على مختلف الأصعدة.



كما قـــدم الكـــدن شرح واف للمزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها مصر من حيث الموقع وتوفير العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية التي تتيح فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى أسواق الدول الإفريقية والعربية، بالاضافة الى المزايا المتعددة التي توفرها اتفاقيات حماية الإستثمارات المشتركة، وتجنب الازدواج الضريبي بين مصر واسبانيا، وإتفاق الشراكة المصرية الأوروبية .



كما أوضح رئيس المكتب ان الاستثمارات الإسبانية جاءت في المرتبة الـ 17 بين الدول المستثمرة في مصر وفي المرتبة السادسة بين دول الاتحاد الأوروبي، وطبقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتي 30/9/2018 فقد بلغت قيمة الاستثمارات الاسبانية نحو 1076.4 مليون دولار أمريكي، وبلغ عدد الشركات الإسبانية العاملة في مصر 252 شركة، ويعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، حيث استحوذ علي نسبة 75.2% من اجمالي الاستثمارات الاسبانية في مصر.



من جهة أخرى أوضحت الدكتورة نهى صلاح نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري للشركات الاسبانية المشاركة في فعاليات الندوة الفرص المتعددة للتعاون التجاري بين مصر واسبانيا، والقت الضوء على تطور حجم التجارة البينية ونموها بين البلدين، حيث شهد عام 2018 ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واسبانيا ليصل إلى 2.6مليار يورو بنسبة زيادة بلغت 10%، مقابل 2.3 مليار يورو خلال عام 2017.



كما اضافت ان قيمة الصادرات المصرية الى اسبانيا قد بلغت عام 2018 نحو 950 مليون يورو، حيث جاءت اهم الصادرات من منتجات الحديد والصلب، اللدائن والبلاستيك، الكيماويات، الاسمدة، منتجات الالمونيوم، مصنوعات الزجاج، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية خلال عام نحو 1.6 مليار يورو، حيث جاءت اهم الواردات من الالات والأجهزة والمعدات الكهربائية، السيارات، منتجات النحاس، مصنوعات الحديد، الكيماويات، الورق والورق المقوى، الادوية، الملابس الجاهزة.



جدير بالذكر ان سفير مصر في اسبانيا قد القى الضوء خلال كلمة سيادته الافتتاحية على التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع انتاج الطاقة وتوليد الكهرباء، والمشروعات التي سيتم افتتاحها في مصر خلال عام 2019 في مجال الطاقة الشمسية، من جهة أخرى أوضح المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار أهم المزايا التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد وأوضح القطاعات ذات الأولوية التي توليها الحكومة المصرية اهتماما كبيرا في الفترة الحالية.



وفي نهاية الاجتماع ابدى العديد من الشركات الاسبانية رغبتهم في القيام بزيارة الى مصر للتعرف عن قرب على التطورات التي شهدتها مصر في مجال الاستثمار، ودراسة مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة للبدء في تنفيذها في اقرب فرصة ممكنة، حيث يقوم المكتب التجاري بالاعداد لانفاذ زيارة رجال الاعمال الاسبان الى مصر خلال الفترة القادمة لتعزيز الاستثمارات الاسبانية في مصر .