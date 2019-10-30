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حوادث

السبت.. بطلان مواد فى قانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
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محمد زهير
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى دعوى بطلان نص المادة 4 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 باصدار قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية السبت المقبل.

وطالبت الدعوى ببطلان نص المادة رقم (37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 باصدار قانون الايداع والقيد المركزى وسقوط احكام المواد رقم 38 و 39 .

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من عاطف ياسين وحملت رقم68 لسنة 30 دستورية عليا.
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