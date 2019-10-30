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اقتصاد

غرفة الدقهلية تشارك في القمة الاقتصادية الأوروبية العربية باليونان

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
المهندس أحمد رعب
المهندس أحمد رعب
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ولاء عبد الكريم
شارك المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور حاتم المير أمين صندوق الغرفة التجارية المساعد بالدقهلية، في فعاليات مؤتمر القمة الإقتصادية الأوروبية العربية في دورتها الرابعة باليونان أثينا، والتي بدأت أمس وتستمر حتي اليوم الأربعاء.

كما شارك في المؤتمر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وطارق الملا وزير البترول المصري، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربيه ووزير التموين السابق، ورؤساء وزراء ألبانيا وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا وعدد كبير من وزراء الدول العربية والأوروبية .

وتناقش هذه القمة دعم العلاقات الاستراتيجية وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية في التجارة والصناعة والسياحة والصحة والمواصلات والنقل، بما يحقق النمو التجاري والاستثماري بين الجانبين العربي والأوروبي.
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