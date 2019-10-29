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عميد كلية تكنولوجيا الصناعة: نستخدم أحدث الإمكانيات والمعامل المتطورة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:59 م
كلية تكنولوجيا الصناعة
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة
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قسم التوك شو
قال الدكتور عبده عبد الفتاح عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة ، أنني ذهبت قبل انتظام الطلاب ووجدت وزير التعليم العالي، وفي البداية لم يكن هناك كرسي للجلوس عليه، وبعد هذه الزيارة بيومين بدا العمل لتجهيز الجامعة بدأ توافد الطلاب، وفي ذلك الوقت تم تجهيز المعامل، وقد حضر اصطف التدريس وتم واعداد الجداول الدراسية .

واضاف " عبدالفتاح " خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " مع الاعلامي " خالد ابو بكر " ان الكثير من المعلمين يرغبون في التدريس في هذه الجامعة بسبب توافر الامكانيات والمعامل المتطورة واستخدام احدث برامج التكنولوجيا بالإضافة إلى توافر الجانب العملي من التعليم الذي نفتقده .

وأشار إلى ان المنهج العملي يمثل أكثر من 60% من الجانب النظري بالإضافة إلى محاكاة ما يتطلبه سوق العمل ، كما أن الغرض من هذه الجامعة ان الخريج يخرج مباشرة لسوق العمل ، وذلك يتم عن طريق دراسته للمناهج التي تحاكي السوق وما يريد توافره في العامل كما أن سوق العمل يفتقد ذلك .

وأوضح عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة أن هناك اربع برامج دراسية تعمل على تخريج الطالب حاصل علي بكالوريوس في الميكاترونز ، موضحا انه يدرس خليط من الدراسة الكهربية والالكترونية والميكانيكية ، وهذا مطلوب للعديد من التطبيقات فإن العالم أجمع يبحث الآن على مصادر الطاقة الطبيعية الموجودة في الموارد الطبيعية والتي تكون متجددة ونحن لدينا البرامج التي تمكن الطلاب من الكشف عن هذه الموارد .
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