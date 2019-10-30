3.7 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالجيزة

قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المياه لرفع مستوى الخدمة بمحافظة الجيزة ولا سيما بالمناطق الساخنة.





وتابع الفار، تشمل المشروعات توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 640 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/3/2020، ومشروعات (محطة مياه أوسيم "القيراطيين"، بتكلفة 365 مليون جنيه – مشروع محطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 210 ملايين جنيه – توسعات محطة مياه أطفيح، بتكلفة 210 ملايين جنيه – خطوط المياه المرشحة الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر، بتكلفة 168 مليون جنيه – إنشاء 6 خزانات علوية "جزاية – اتريس – كفر أبوحديد – أبوغالب – القطا – بنى سلامة" لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 125.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية أم دينار، بتكلفة 36 مليون جنيه – شبكات مياه الشرب لتغذية قرية المنصورية، بتكلفة 69.6 مليون جنيه – شبكات مياه شرب قرية برك الخيام والعسيلى، بتكلفة 23 مليون جنيه – الخزان الأرضى ببرك الخيام، بتكلفة 94.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية ناهيا، بتكلفة 25 مليون جنيه – خط المياه الخارج من محطة مياه أوسيم حتى قرية المنصورية، بتكلفة 100 مليون جنيه)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2019.



