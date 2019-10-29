افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لطب الأسنان لجامعة المنصورة



يحاضر بالمؤتمر 20 محاضرا دوليا من كافة انحاء العالم ويناقش المؤتمر 75 بحث لكل ما هو جديد في طب الأسنان ، بالإضافة الى 15 ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام.



ونوه الدكتور عصام الوكيل أن المؤتمر يناقش 75 بحثا يأتي في مقدمتهم نجاح الكلية في إجراء أول عملية تخدير كلي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لإجراء الجراحات المختلفة للأسنان، وذلك بالوحدة التي تم افتتاحها حديثا لإجراء الجراحات المختلفة للأسنان وهي الأولى من نوعها في محافظات الدلتا إلى جانب مناقش الجديد في زراعة الأسنان وتكنولوجيا الأسنان واستخدامات الخلايا الجذعية وأحدث تقنيات علاج الجذور.



وأشار الدكتور ياسر الجندي إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين اطباء طب الاسنان من الاجيال المختلفة.





وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط الى أن كلية طب الاسنان شهدت تطورا ملحوظا وأضاف اليها وجود برنامج مانشستر لطب الاسنان ومن الواضح أن التصنيفات العالمية الاخيرة للجامعة أظهرت تميز قطاع طب الاسنان وابحاه العلمية على مستوى العالم وعلى المستوى المحلى وأظهرت هذه التصنيفات جهد كبير لكافة قطاعات الكلية .



ومن جانبه أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم على تميز الجامعة والذى أكده تميز ترتيب الجامعة في التصنيفات الأخيرة للجامعة محليا وعالميا كما أنى على اعداد المؤتمر والجهود التي بذلت لإعداده ليجمع كوكبة كبيرة من علماء طب الاسنان داخل وخارج مصر.

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لطب الأسنان والذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة ويستمر على مدار 3 أيام من 29-31 أكتوبر 2019 م، وبحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ، الدكتورر أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس لجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ياسر الجندي النقيب العام لأطباء الHسنان ، الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الاسنان بالدقهلية .وصرح الدكتور عصام الوكيل عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن أكثر من 300 عالم من مختلف كليات طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية سيشاركون بالمؤتمر إضافة إلى 20 عالما يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، وعلى هامش المؤتمر يقام معرض تشارك فيه 26 شركة عالمية في عرض أحد الأجهزة ومواد الأسنان المختلفة.وأشارت الدكتورة منال فاروق وكيل الكلية للدراسات لشئون العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر إلى أن الجامعة نجحت في الارتقاء دوليا في التصنيفات الدولية حي تولى الجامعة اهتماما بالبحث العلمي وفق معايير التميز لتكون قادرة على التميز محليا وعالميا.