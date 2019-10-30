حبس سيدة وعامل بحوزتهما 115 كيس ڤودو في باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية حبس سيدة وعامل بحوزتهما 115 كيس فودو قبض عليها أثناء بيعها .



البداية عندما وردت معلومات للرائد محمد المعداوي رئيس مباحث باب الشعرية أن هناك سيدة تنتظر أحد الأشخاص بطريقة مريبة دائرة القسم.

على الفور تحركت قوة أمنية من مباحث القسم لشارع الركراكي دائرة القسم، وتم إلقاء القبض على "رضا م م " ٣٦ سنة ربة منزل و"يوسف ح م " ٢٠ سنة عامل، وبحوزة السيدة ١١٥ كيسا يحتوي على مخدر الڤودو ومبلغ مالي ١٣٥٠ جنيها.



وبمواجهتهم أقرت السيدة ببيعها للأكياس بنظام الجملة والمتهم الثاني يشتريها منها ليروجها بنظام القطاعي.



وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.