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حوادث

حبس عاطل بتهمة الإتجار في الأقراص المخدرة بالساحل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:41 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة الساحل الجزئية اليوم حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على 1600 قرص ترامادول مخدر بدائرة قسم شرطة الساحل.

وردت معلومات سرية لضابط مباحث قسم شرطة الساحل، مفادها قيام (عنصر إجرامى، سن 34) بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبحوزته (عدد 1600 قرص مخدر، ترامادول - هاتف محمول – مبلغ مالى ) وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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