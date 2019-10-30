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برلمان

طلب إحاطة بشأن عمل غير المتخصصين في مجال الصيدلة بالصيدليات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
الصيدليات
الصيدليات
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار عمل غير حاملي شهادات الصيدلة في الصيدليات.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن هناك فوضى عمَّت في الصيدليات، وظاهرة منتشرة بشكل كبير، حيث يعمل غير خريجي كليات الصيدلة داخل الصيدليات، حيث إن عمل غير حاملي شهادات الصيدلة في الصيدليات منتشر بطريقة كبيرة للغاية، وباتت ظاهرة غير صحية تهدد حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة كثيرًا ما تتسبب في صرف علاج بالخطأ للمرضى، مما يؤدي لمشاكل كبيرة قد تصل إلى الوفاة.

وطالب حسن السيد من الحكومة، ضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة، وعدم عمل أي شخص غير حاصل على شهادة من إحدى كليات الصيدلة في الصيدليات.
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