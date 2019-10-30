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اقتصاد

اليوم.. ورشتا عمل عن التحول الرقمي بـ المصري للدراسات الاقتصادية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
التحول الرقمي
التحول الرقمي
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قسم الاقتصاد
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ورشتي العمل العاشرة والحادية عشرة من سلسلة ورش عمل والتي تحمل عنوان:" أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي التحول الرقمي للاقتصاد المصري"، لبحث ودراسة الحالة المصرية: القطاعات الإنتاجية والخدمية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ويرأس الندوة عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وتضم قائمة المتحدثين إسلام زكري، الرئيس التنفيذي لإدارة وتحليل البيانات، بالبنك التجاري الدولي، والمهندس سمير الشيخ، الرئيس التنفيذي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، البنك الزراعي المصرى، وداليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
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