اليوم.. ورشتا عمل عن التحول الرقمي بـ المصري للدراسات الاقتصادية

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ورشتي العمل العاشرة والحادية عشرة من سلسلة ورش عمل والتي تحمل عنوان:" أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي التحول الرقمي للاقتصاد المصري"، لبحث ودراسة الحالة المصرية: القطاعات الإنتاجية والخدمية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية.



