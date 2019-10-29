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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتسلم مفتاح أول أتوبيس كهربائي من رئيس مجلس إدارة بكين بالكونجرس

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:49 م
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار - وزير الانتاج الحربي
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كـريـم الـخـطـيـب
تسلم الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، مفتاح أول أتوبيس كهربائي من رئيس مجلس إدارة بكين بالكونجرس، وذلك ضمن مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي اليوم، الثلاثاء، احتفالها بتدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذا ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.

يأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.

وتم عرض أول أتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أتوبيسا من الصين كدفعة أولى، كما تم شرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بـ 48 أتوبيسًا خلال مطلع العام المقبل، ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال العام 2020 بمصر محليا، ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.
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