محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية .. وأحمد صبري يتمنى له الشفاء العاجل

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه استكمالا لمساعيه لحل أزمة الصحفيين مع إدارة نادي الزمالك، والتي كان آخرها المقترحات التي أعلن قبل أيام عن تقديمها لمجلس النقابة في اجتماعه اليوم، وبعد التسجيل والمداخلات التليفزيونية التي قام بهم فجر اليوم السيد رئيس نادي الزمالك لتصحيح ما صدر عنه بشأن حقوق الصحفيين أعضاء نادي الزمالك وبعض الزملاء من أعضاء النقابة ومجلسها، فقد تلقى النقيب الخطاب التالي من السيد رئيس النادي لعرضه على مجلس النقابة.





وخلال الخطاب قال مرتضى منصور: " أؤكد على الاحترام المتبادل بيني وبين زملائي من الصحفيين وطبقا للائحة نادي الزمالك فإنه تم تقنين جميع العضويات الاستثنائية لكافة الفئات المستفيدة منها ".



