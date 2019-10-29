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أخبار البلد

محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية .. وأحمد صبري يتمنى له الشفاء العاجل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:29 م
الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تعرض الإعلامي والكاتب الصحفى محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين لوعكة صحية خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم .

و تم نقل محمد شبانة لمستشفى مصر الدولي لعمل الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحته.

ويتمنى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري الشفاء العاجل للصديق الكاتب الصحفي محمد شبانة.

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه استكمالا لمساعيه لحل أزمة الصحفيين مع إدارة نادي الزمالك، والتي كان آخرها المقترحات التي أعلن قبل أيام عن تقديمها لمجلس النقابة في اجتماعه اليوم، وبعد التسجيل والمداخلات التليفزيونية التي قام بهم فجر اليوم السيد رئيس نادي الزمالك لتصحيح ما صدر عنه بشأن حقوق الصحفيين أعضاء نادي الزمالك وبعض الزملاء من أعضاء النقابة ومجلسها، فقد تلقى النقيب الخطاب التالي من السيد رئيس النادي لعرضه على مجلس النقابة.

وخلال الخطاب قال مرتضى منصور: " أؤكد على الاحترام المتبادل بيني وبين زملائي من الصحفيين وطبقا للائحة نادي الزمالك فإنه تم تقنين جميع العضويات الاستثنائية لكافة الفئات المستفيدة منها ".

وأكد رئيس نادي الزمالك على حرصه على تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكدا أن سامي السبكي المسئول عن أمن النادي تم وقفه بسبب سلوكه غير المعبر عن النادي. وأكد مرتضى منصور أنه لم يكن هناك أي قصد للإساءة لأي فرد من الأسرة الصحفية.
محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية .. وأحمد صبري يتمنى له الشفاء العاجل
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