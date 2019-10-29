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رياضة

نوران جوهر تتأهل لدور نصف النهائي في بطولة العالم للسيدات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:36 م
نوران جوهر
نوران جوهر
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منتصر الرفاعى
تألقت لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الخامسة علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش علي الانجليزيه ساره چين بيري.

استمرت المباراة فى ظل قوتها والمنافسة القوية بين اللاعبتين 57 دقيقة وانتهت بنتيجة أشواط (3/1) بواقع نقاط (12/10)(13/11)(11/8)(9/11) وذلك في مباراة دور ال8 من بطولة مصر الدولية للإسكواش التي تقام في مصر علي سفح الأهرامات في الفترة بين 25 أكتوبر 2019 إلي الأول من نوفمبر 2019 .

وتصل مجموع الجوائز المادية إلي 430 ألف دولار وشارك فى البطولة نجوم اللعبة فى أنحاء العالم .
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