المنيف يشيد بكلية الآثار في جامعة القاهرة.. صور



أشاد الدكتور عبد الله المنيف عميد كلية الأثار والسياحة جامعة الملك سعود بالرياض بالمستوى الراقي لكلية الأثار جامعة القاهرة، والتي تعتبر الكلية الأم في علم الأثار بما تضم من خبرات وقامات علمية.



جاء ذلك خلال استقبال الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الأثار بجامعة القاهرة للمنيف اليوم الثلاثاء،وذلك في إطار العلاقات المتبادلة بين الجامعتين.



شهد اللقاء الدكتور أحمد رجب وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار والفنون الإسلامية، والدكتور خالد غريب رئيس قسم الأثار اليونانية رومانية، والدكتور محسن صالح أستاذ الأثار المصرية.



وتبادل الطرفان الحديث حول العملية التعليمية في مجال التراث والأثار، وآخر ما توصلت له الأبحاث العلمية في هذا المجال.