مدير روضة السيدة: تسلم الوحدات السكنية للأهالي مفروشة بالكامل وبالمجان.. فيديو

قال محمد عيد، مدير مشروع روضة السيدة، إنه تم تسليم الوحدات السكنية للأهالي كاملة ومفروشة بالكامل وبها كافة الأجهزة الكهربائية بالمجان.
وأضاف "عيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "قرار الرئيس السيسي بعودة أهالي المناطق الخطرة إلى وحداتهم بدون مقابل".
وتابع: "تم تصميم وحدات روضة السيدة كي يتماشى مع طبيعة منطقة السيدة وتم تصميم الوحدات على التراث الفاطمي الإسلامي".
وأكمل مدير مشروع روضة السيدة:" كافة الأهالي يملكون عقد تمليك مدى الحياة له ولأسرته"، مضيفا:" مكتب صيانة يتولى عملية صيانة المشروع مع توعية الأهالي بأهمية الحفاظ على نظافة ورونق مشروع روضة السيدة".