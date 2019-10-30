مدير روضة السيدة: تسلم الوحدات السكنية للأهالي مفروشة بالكامل وبالمجان.. فيديو

قال محمد عيد، مدير مشروع روضة السيدة، إنه تم تسليم الوحدات السكنية للأهالي كاملة ومفروشة بالكامل وبها كافة الأجهزة الكهربائية بالمجان.





وأضاف "عيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "قرار الرئيس السيسي بعودة أهالي المناطق الخطرة إلى وحداتهم بدون مقابل".





وتابع: "تم تصميم وحدات روضة السيدة كي يتماشى مع طبيعة منطقة السيدة وتم تصميم الوحدات على التراث الفاطمي الإسلامي".



