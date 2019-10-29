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رياضة

صدمة لجماهير الاتحاد السعودي قبل مواجهة الأهلى فى قمة الجولة 9

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أربك المغربي مروان داكوستا مدافع فريق الاتحاد السعودى حسابات محمد العبدلي مدرب الفريق قبل مواجهة الأهلي الخميس المقبل في قمة الجولة التاسعة من دوري المحترفين، بعد أن غاب اللاعب عن التدريب الرئيس لمباراة لديربي.

وخضع داكوستا اليوم لفحوص طبية على موضع إصابته سيتحدد على ضوء نتائجه البرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب.

وظل المدافع المغربي يشكو من تجدد الآم إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا.

ميدانيًا، ركز العبدلي على التدريبات الفنية والتكتيكية قبل مواجهة مضيفه ونده التقليدي الأهلي في ديربي الغربية ضمن الجولة التاسعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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