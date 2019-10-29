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رياضة

بالفيديو .. ميسي يسجل هدفه رقم 50 من الركلات الحرة بطريقة خيالية في شباك بلد الوليد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق برشلونة الإسباني في الشوط الأول على بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة المقامة حاليًا بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل الأسطورة الحية ليونيل ميسي هدفه رقم 50 من الركلات الحرة طوال تاريخه بعد الكرة الثابتة التي سددها من خارج منطقة الجزاء أمام بلد الوليد اليوم، على طريقة هدفه في شباك ليفربول العام الماضي بدوري أبطال أوروبا .

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المختصة بالإحصائيات فإن ميسي سجل 44 هدفا بقميص برشلونة من ركلة حرة مباشرة طوال تاريخه، و6 أحرزها بقميص الأرجنتين.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، خلف غرناطة صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
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