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فن

فنانة صغيرة.. الظهور الأول لابنة أحمد حلمى ومنى زكى على التلفزيون.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:52 م
أحمد حلمى ومنى زكى
أحمد حلمى ومنى زكى ولى لى
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نبيل العدوى
خرجت الابنة الكبرى للنجمين أحمد حلمى ومنى زكى "لى لى"، لأول مرة فى لقاء تلفزيونى للحديث عن مشروعها الفنى الجديد.

واستطاع برنامج mbctrending على شاشة mbc أن يحظى بأول لقاء تليفزيوني لها للحديث عن موهبتها، وقالت إن السبب هو دعم والدها أحمد حلمي لأنه يحب الرسم فساعدها ودعمها، بالإضافة إلى أخذها دروسا في الرسم.

وقالت إنها كانت ترسم في وقت الفراغ لأن والديها كانا يهتمان بأن تحافظ على دراستها، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب منها بيع اللوحات التي ترسمها لكنها في البداية كانت ترفض، لكنها فيما بعد اقتنعت ببيعها.

وعن مشروعها الجديد بتحويل قطع الملابس والأحذية والحقائب بالرسم عيلها، أكدت أن البداية كانت عندما تركت صديقتها المقربة حقيبة عندها، فطلبت منها أن ترسم عليها، ثم بعد ذلك حولت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحة عبر Instagram وتألقت طلبات خاصة وهي تقوم بالرسم.

فنانة صغيرة.. الظهور الأول لابنة أحمد حلمى ومنى زكى على التلفزيون.. فيديو
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