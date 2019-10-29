رئيس الجامعة التكنولوجية: نحتاج إلى خريجين يمتلكون مهارات تساعد على مواكبة ركب التطور

قال محمود نعمة الله رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، إن الدولة المصرية تواجه المشاكل القديمة كي تعمل على حلها ونريد أن نبحث عن حلول غير نمطية لإحداث التطور والإنجاز خاصة أننا ندخل في الثورة الصناعية الرابعة.



وأضاف نعمة الله في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن سوق العمل يحتاج إلى خريجين يمتلكون مهارات وقدرات عملية وكفاءات ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية لتحقيق متطلبات الدولة.



وتابع:" الجامعة التكنولوجية توفر العمالة الماهرة التي تساعد الدولة المصرية على مواكبة ركب التكنولوجيا والتطور".



وأكمل محمود نعمة الله:" كافة دول العالم تعتمد على الجامعات التكنولوجيا وتم تصميم الجامعة التكنولوجية وصدر قانون الجامعات التكنولوجية في شهر يونيو الماضي وتم الإعلان عن الوظائف واللوائح الدراسية وبدأت الدراسة مع بداية العام الدراسي الحالي".

