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أخبار البلد

انفوجراف| أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين "العاملين موظفين، وعمال وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

يأتى ذلك فى ظل استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا سيتم استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وقالت الوزارة، إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.
انفوجراف| أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة
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