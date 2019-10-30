انفوجراف| أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين "العاملين موظفين، وعمال وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.





يأتى ذلك فى ظل استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا سيتم استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.



