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توك شو

إسعاد يونس تحضن ضيفها على الهواء.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
أسعاد يونس تحضن ضيفها
أسعاد يونس تحضن ضيفها على الهواء
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البهى عمرو
قامت الفنانة إسعاد يونس، بغناء أغنية "ارسم قلب"، مع الملحن هشام جمال، وأكدت أن هذه الأغنية مُهداة لـ الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي. 

وأضافت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن هذه الأغنية، كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال، وقامت بتقبيل الملحن هشام جمال، وحضنته على الهواء. 

وأشارت إسعاد يونس، إلى أن مجدي يعقوب أعظم من الخيال، وهذه الأغنية له. 

كشف الفنان الشاب هشام جمال، عن تفاصيل أول لقاء له بالفنانة إسعاد يونس، وقال إنه تقابل معها فى بداية مشواره الفني بشركتها، معلقًا "كل خطوة فى حياتى كانت بدعم من إسعاد يونس". 

وأضاف هشام جمال خلال البرنامج، أن الجميع كان يعتقد أننى ابن الفنانة إسعاد يونس، وهذه شائعة جميلة. 

وأشار هشام جمال إلى أن الجميع عندما يقابله، سواء فى العمل أو فى الشارع يسأله عن والدته إسعاد يونس، كاشفًا "أنه يقول للجميع إن هذه شائعة والجميع لا يصدق". 

وفى نفس السياق، قالت الفنانة إسعاد يونس إن نجلها الوحيد عمر، وهشام ليس ابنى ولكن "هو شكل ابني" مؤكدة أن هذه الشائعة انتشرت فى فترات كثيرة.
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