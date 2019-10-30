الرئيس يوجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وتفعيل حماية المستهلك.. وبرلمانيون يبشرون المصريين بهبوط 7 سيارات وتراجع أسعار 4 سلع مهمة في هذا الموعد.. تفاصيل

السيسي يجتمع بالحكومة لبحث جهود توفير السلع للمواطنين

صناعة النواب تعلق على حملة "خليها تصدي" وتبشر بانخفاض السيارات مع قدوم 2020

اقتصادية النواب تكشف موعد تراجع السلع وأسباب عدم تراجعها حتى الآن

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، وسامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف المحافظات.ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع، خاصة التي تدعمها الدولة، والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.وأشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق.وقال سمير البطيخي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت العديد من أشكال تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه، ولكن الأمر الغريب هو عدم انعكاس تراجع الدولار على أسعار السلع والمنتجات.وأوضح النائب أن الأسباب التي أدت إلى عدم انعكاس انخفاض أسعار الدولار على السلع والمنتجات هي جشع التجار الذي تفاقم في عدد كبير من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن أبرز السلع والمنتجات التي كان من المتوقع أن تنخفض بعد تراجع الدولار هي الارز والزيت والفول وغيرها، بالإضافة إلى السيارات بمختلف أنواعها.وشدد على ضرورة أن يكون المواطن لديه الوعي الكامل قبل التوجه إلى شراء أي سلعة أو منتج ما عن طريق أن يتأكد من السعر الحقيقي لهذه السلع أو هذا المنتج، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في هذا الموضوع من حيث إطلاق العديد من منافذ بيع السلع التي تخلق نوعا من أنواع المنافسة بين التجار لخفض أسعار السلع.وأضاف أن فكرة حملة "خليها تصدي" الخاصة بالسيارات جيدة جدًا للقضاء على جشع التجار، ولابد أن يكون المواطن على دراية كاملة بأسعار السيارات ومتابعتها قبل عملية الشراء، مع العلم أن دخول عام 2020 سيكون له مردوده الإيجابي على انخفاض أسعار السيارات.كما أيد عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق.وقال عمرو الجوهرى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بعد التراجع الذي شهده الدولار الأخضر خلال الفترة المقبلة والذي سيشهده خلال الأيام القادمة، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع والمنتجات مع بداية شهر ديسمبر المقبل.وأكد النائب أن من أبرز السلع والمنتجات التي ستنخفض مع بداية ديسمبر المقبل، هي الخبز والزيت والسكر والأرز والملابس والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى السيارات.وأوضح أن السبب الرئيسي في عدم انخفاض أسعار السلع والمنتجات بعد تراجع الدولار الفترة السابقة هو حالة الركود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث إن أغلب التجار قاموا بشراء كميات كبيرة من السلع والمنتجات بأسعار الدولار القديمة، وإلى الآن ما زالوا يبيعونها بنفس الأسعار القديمة.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "هناك مجموعة كبيرة من السيارات المختلفة الأنواع ستهبط أسعارها مع بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بسبب تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية، مع توقعات بوصول سعره لـ 16 جنيها مع آخر هذا العام".وأشار إلى أن أبرز السيارات التي سيهبط سعرها خلال الفترة المقبلة هي السيارات الأمريكية واليابانية والكورية التي تتعامل بالدولار مثل سيارة المندي الأمريكية والتويوتا اليابانية والجيب والهونداي والشفروليه والهونداي والشيري وغيرها من السيارات.وأوضح النائب أيضا أن مصانع تجميع السيارات في مصر التي تصدر عددا كبيرا من السيارات سوف تنخفض أسعارها أيضا بسبب أن هذه الأجزاء يتم استيرادها من الخارج بالدولار، لافتًا إلى أنه بالنسبة للسيارات الأخرى سوف تتراجع أسعارها بهبوط سعر اليورو مثل سيارات المرسيدس وغيرها.