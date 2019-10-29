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رياضة

مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون..سكاي بلو يكتفي بثلاثية في دور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهم على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأنهي السيتي الشوط الأول متقدمًا بهدفي أوتامندى فى الدقيقة 20 وعزز أجويرو من تقدم سكاي بلو بالهدف الثانى فى الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أحرز أجويرو ثالث الأهداف لفريقه وهدفه الشخصي الثاني.

وافتقد مانشستر في مباراة اليوم، لخدمات كل من أولسكندر زينتشكينو وإيمريك لابورت في مباراة اليوم، بداعي الإصابة.
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