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رياضة

شريف إكرامي يوجه رسالة حماسية للاعبي الأهلي من أجل إسعاد الجماهير

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:44 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
شدد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدجم بالنادي الأهلي على أن فريقه لن يقبل بالتخاذل في أي لحظة من الموسم الحالي لتحقيق هدف النادي والجماهير الأول وهو الفوز ببطولة إفريقيا.

وقال إكرامي عبر قناة أون سبورت: "على مر التاريخ لم يكن هناك أي تخاذل من لاعبي الأهلي، ولكن في بعض الأوقات يمر الفريق بفترة تراجع مستوى أو سوء توفيق كما حدث الموسم الماضي وقبل الماضي في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "أعرف جيدا أن جماهير الأهلي تحملت كثيرا عند خسارة الأهلي في نهائي إفريقيا عامين متتاليين، وأيضا عندما خرج الفريق بنتيجة كبيرة في الموسم الماضي".

وواصل مؤكدا "لذلك جميع لاعبي الأهلي يشعرون جيدا بالجماهير وسوف نقاتل جميعا هذا الموسم في كل مباراة حتى نصل لهدفنا".

وبشأن دوره في الأهلي رد قائلا "في الوقت الحالي أنا الحارس الثاني في النادي وكل مرحلة في مسيرة اللاعب لها ظروفها الخاصة ، إذا لم يوافق كل حارس ثاني على دوره ورحل عن ناديه سيتواجد حارس واحد فقط في كل ناد، وهذا أمر مستحيل أن يحدث".

وأتم تصريحاته "أتدرب بقوة وبحماس وشغفي وحبي لكرة القدم لم يقل عندما أصحبت الحارس الثاني للفريق، وأريد الاستمرار في الملاعب مع الأهلي لسنوات عديدة مقبلة فهو النادي الذي تربيت فيه ولن أضحي به حتى إذا تلقيت عروضا من أندية أخرى".
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