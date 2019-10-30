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عميد كلية بـ الجامعة التكنولوجية: يمكن للطلاب تحضير ماجستير ودكتوراة.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:23 ص
عبده عبد الفتاح عميد
عبده عبد الفتاح عميد كلية تكنولوجيا الصناعة
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هاني حسين
قال عبده عبد الفتاح عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، إن طلاب الجامعة لديهم حماس غير طبيعي ويعطوننا طاقة إيجابية.

وأضاف عبده عبد الفتاح في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الكليات التكنولوجية فتحت الباب لـ خريجي الدبلومات الفنية للحصول على البكالوريوس وتسجيل دراسات عليا وماجستير ودكتوراة مهنية".

وتابع عبده عبد الفتاح:" الدراسة في الجامعة تعتمد على الجانب العملي، وأسلوب التعيين في الجامعة بالتعاقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويتم إجراء مقابلات شخصية ويتم اختيار أعضاء هيئة التدريس المناسب التخصص والمؤهل لتلك النوعية من التعليم".
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