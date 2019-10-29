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رياضة

كأس ألمانيا .. بايرن ميونخ يفوز بصعوبة على بوخوم بهدفين فى دور الـ 16

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق بايرن ميونخ فوزًا شاقًا على بوخوم فى الدور الثانى من كأس ألمانيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب على ملعب "رورستاديون".

كان بوخوم البادئ في التسجيل عبر الفونسو ديفيز لاعب البايرن فى مرماه مع الدقيقة 37.

وفى الشوط الثانى عاد بايرن ميونخ ليقلب النتيجة عبر سيرجي جنابري فى الدقيقة 84، وتوماس مولر قبل النهاية بدقيقة واحدة.

وجاءت باقي النتائج كالاتي:

هامبورج 1 : 2 شتوتجارت
ساربريكين 3 : 2 كولن
دويسبرج 1 : 2 هوفنهايم
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